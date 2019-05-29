İl Başkanı Karabıyık gençlerle iftarda buluştu

AK Parti Bilecik
İl Başkanı Fikret Karabıyık, gençlerle iftar yemeğinde bir araya geldi.
Bilecik Pelitözü
'nde düzenlenen iftar yemeğine katılan AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, gençlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Duaların edilmesi ve oruçların açılmasının ardından bir konuşma yapan Karabıyık, "Genç
kardeşlerimizle iftarımızı yaptık. Allah tuttuğumuz oruçlarımızı kabul etsin. Rabbim bizleri hep böyle birlik beraberlik içerisinde kalabalık sofralarda buluşmayı nasip etsin" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
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Kaynak: İHA