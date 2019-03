İl Başkanı Yıldız Misafiri ile Esnaf Ziyaretinde

Kaynak: İHA

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, misafiri AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcılarından 26. Dönem AK Parti Konya Milletvekili Ömer Ünal ile tarihi Halilürrahman Gölü ve çevresinde esnaf ziyareti yaparak 31 Mart Yerel seçimlerinde AK Partiye destek olmalarını istedi.31 Mart seçimlerinin ve özellikle Şanlıurfa'nın çok önemli bir il olduğu gerekçesiyle zaman zaman AK Parti Genel merkezinden çeşitli kademede AK kadroların gelerek destek arayışında bulunuyorlar. AK Parti 26. Dönem Konya Milletvekili Ömer Ünal, seçim çalışmalarına destek maksadıyla geldiği Şanlıurfa'da AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ile birlikte tarihi Halilürrahman Gölü ve çevresinde esnaf ziyareti yaparak seçimlerde AK Parti adaylarına destek olmalarını istediler.Vatandaşlarımızın sevgisine layık olmaya çalışıyoruzAK Parti 26. Dönem Konya Milletvekili Ömer Ünal, "Şanlıurfa'da her gittiğimiz yerde, vatandaşlarımızın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve dolayısıyla partimize olan teveccühü bizleri oldukça mutlu etmektedir. Bizlerde vatandaşlarımızın sevgisine layık olmaya çalışıyoruz. Zaten Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, halkımızın hizmetinde olduğunu ve AK kadrolarında millete hizmetkar olacaklarını dile getiriyor. İşte bizim AK Parti Belediye Başkan adaylarımız da halkımıza hizmetkar olacaklardır. Şanlıurfa'da ziyaret ettiğimiz her vatandaşımızın AK kadrolara inançlarının tam olduğunu görmek te bizleri sevindiriyor. İnşallah Allah'ın izni, vatandaşlarımızın da desteğiyle 31 Mart akşamı AK Partinin zaferi olacaktır. Hele Şanlıurfa başta olmak üzere bölge illerinde AK Partiye verilen 1 oy batı illerindeki oylardan kat kat önemlidir ve oraların açığını kapatacaktır" dedi.31 Mart seçimlerinde sandıkları patlatacağızAK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, "Her gittiğimiz yerde 31 Mart seçimlerinin önemini anlatıyoruz. Çocuklarımızın geleceği için özellikle AK Partiye, Cumhur ittifakına destek olunması gerektiğini anlatıyoruz. Sağ olsunlar vatandaşlarımızın Cumhurbaşkanımıza ve partimize olan teveccühleri, 31 Mart seçimlerinin AK Partinin zaferiyle sonuçlanacağını gösteriyor. Değerli hemşehrilerimiz kararlarını vermiş. Şanlıurfalılar olarak Reisimizin güvenine layık olmaya çalışacağız. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 31 Mart seçimlerinde sandıkları patlatacağız inşallah" diye konuştu. - ŞANLIURFA