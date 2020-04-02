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İl dışından Antalya'ya gelenlere sıkı denetim

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kuzugöbeği mantarı toplama bahanesiyle Antalya'ya gelenlere tepki göstererek, Elmalı ilçesinde İstanbul'dan gelen misafirler nedeniyle 2 apartmanın karantinaya alındığını bildirdi.

02.04.2020 16:10 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:10
İl dışından Antalya'ya gelenlere sıkı denetim
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kuzugöbeği mantarı toplama bahanesiyle Antalya'ya gelenlere tepki göstererek, Elmalı ilçesinde İstanbul 'dan gelen misafirler nedeniyle 2 apartmanın karantinaya alındığını bildirdi.
Karaloğlu'nun, sosyal medya hesabından paylaştığı, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun "Antalya'ya giriş yapan herkes 14 gün ikametgahlarında sıhhi gözlem altına alınacak" şeklindeki duyurusunun ardından dün geceden itibaren tedbirler artırıldı.
Bugünkü duyurusunda da kararın ekonomik faaliyetleri içeren ticari araçları ve işçi servislerini kapsamadığını açıklayan Karaloğlu, kararın, bunun dışında kalan tüm araçlar için geçerli olduğunu vurguladı.
İkametlerinden ayrılmamaları yönündeki ilk ikaza uymayanlara 3 bin 150 lira ceza uygulanacağını, ikinci kontrolde ikametinde bulunmayanların ise valilikçe belirlenecek bir yerde 14 gün sıhhi gözlem altına alınacağını aktaran Karaloğlu, tekrar 3 bin 150 lira ceza kesilerek haklarında adli işlem yapılacağını ifade etti.
Alınan kararların, tüm insanların lehine olduğunu belirten Karaloğlu, virüsün yayılmaması için bu tedbirleri aldıklarını bildirdi.
"Mantar toplamak için Antalya'ya gelmişler"
Bazı insanların acil olmayan gerekçelerle seyahat ettiğini, bunun örneklerini denetimlerde gördüklerini kaydeden Karaloğlu, "İstanbul'dan misafir gelen bir aile nedeniyle Elmalı'da iki apartmanı karantinaya aldık. İstanbul'dan özel otomobilleriyle gelen kalabalık bir grup da Akseki ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekiplerine kuzugöbeği mantarı toplamak için geldikleri yönünde beyan verdi. İki hafta mantar yemezseniz bir şey olmazsınız. Mantar bahane, asıl amaçları vaka sayısı düşük olan Antalya'ya gelmek." ifadelerini kullandı.
Karaloğlu, Antalya'ya gelmeyi düşünenlere evlerinde kalmaları yönünde çağrıda bulundu.
Öte yandan Antalya'nın il sınırlarındaki kontroller en üst seviyeye çıkarıldı. Polis, jandarma, sağlık ekipleri kente giriş yapan kişilerin ateşini ölçerek, seyahat belgelerini inceledi.
Kentte yaşamayan kişilerin girişine izin verilmedi. Antalya'da ikamet eden kişilere ise 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları yönünde uyarıda bulunuldu. Giriş noktalarında sadece kamyon ve tırların girişlerine izin verildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Antalya, Elmalı, Güncel
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