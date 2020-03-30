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İl dışından gelenler kurallara uymadı, belde karantinaya alındı

- İl dışından gelenler kurallara uymadı, belde karantinaya alındı Hastalık belirtilerinin arttığı beldeye giriş ve çıkışlar tamamen kapatıldı Bartın'ın Hasankadı Beldesi korona virüsü (Covid19) salgını ile mücadele kapsamında karantina altına alındı.

30.03.2020 18:32 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:33
- İl dışından gelenler kurallara uymadı, belde karantinaya alındı
Hastalık belirtilerinin arttığı beldeye giriş ve çıkışlar tamamen kapatıldı
BARTIN - Bartın 'ın Hasankadı Beldesi korona virüsü (Covid19) salgını ile mücadele kapsamında karantina altına alındı. Beldeye giriş ve çıkışlar tamamen kapatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Bartın Merkez ilçeye bağlı Hasankadı Beldesi, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararla korona virüsü ile mücadele kapsamında karantina altına alındı. Bu kararın,
İstanbul başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden gelen 111 kişi ile önceki gelenlerin zorunlu ev izolasyonuna riayet etmemeleri, ateş, öksürük gibi hastalık belirtilerinin artması nedeni ile alındığı öğrenildi. Alınan karar doğrultusunda sadece toptancı araçlarının giriş ve çıkışına izin verildiği beldeye Karabük ve Bartın istikametlerinden giriş ve çıkışlar jandarma ekipleri tarafından tamamen kapatıldı.
Hasankadı Belde Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu, beldenin tedbir amaçlı karantina altına alındığını söyledi.
Emiroğlu, " İstanbul'da bizim gurbetçimiz çok olduğu için Hasankadı beldemize 111 gurbetçi girişi oldu. Bu amaçla beldemiz karantina altına alındı. Zaten 2 tane hastamız vardı. Biri 85 yaşında İstanbul'dan gelen, bir tanede Umreden gelen bir maçamız vardı. Hasankadı da şuan başka bir sıkıntı yoktur ve Valimiz beldemizin önlemi için bu kararı aldı. Jandarmanın yaptığı araştırmada İstanbul'dan beldeye gelenlerin 111 kişi olduğunu tespit etti" dedi.
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İl dışından gelenler kurallara uymadı, belde karantinaya alındı

Kaynak: İHA

Etiketler: Hasankadı, İstanbul, Bartın, Genel

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İl dışından gelenler kurallara uymadı, belde karantinaya alındı
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