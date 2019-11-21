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İl Disiplin Kurulu'ndan tarihi karar

Kayseri Süper Amatör küme'de oynanan Sağlıkspor-Trend Gayrımenkulspor maçında hakem Ahmet Ulu'ya yumruk ve uçan tekmeler ile saldırarak maçın yarıda kalmasına neden olan Sağlıkspor oyuncu ve antrenörlerine ceza yağdı.

21.11.2019 17:41 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:46İl Disiplin Kurulu'ndan tarihi karar
Süper Amatör küme'de oynanan Sağlıkspor-Trend Gayrımenkulspor maçında hakem Ahmet Ulu'ya yumruk ve uçan tekmeler ile saldırarak maçın yarıda kalmasına neden olan Sağlıkspor oyuncu ve antrenörlerine ceza yağdı. Toplanan il disiplin kurulu 1'i antrenör, 5'i futbolcu toplam 6 kişiye 134 maç ceza verdi. Hakeme uçan tekme atan Seyfettin Yesügey, 44 maç ceza ile en fazla ceza alan oyuncu oldu.

Hafta sonunda Kayseri'de oynanan Sağlıkspor-Trend Gayrımenkulspor maçında hakeme saldırı gerçekleşmiş ve maç yarım kalmıştı. Olaylarda hakeme yumruk ve uçan tekmeler ile saldıran Sağlıksporlu oyuncu ve antrenörler hakkında il disiplin kurulu kararını verdi.

Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamada, oyunculardan Erkan Polat'a 3 maç, Şuayip Ceyhan'a 14 maç, Seyfettin Yesügey'e 44 maç, Görkem Çevirme'ye 22 maç, Hakan Karakaş'a 26 maç ceza verilirken olaylara karışan antrenör Erdal Toz'a ise 25 maç ceza verildiği duyuruldu. Son yıllarda en ağır cezaların uygulandığı maçta hakeme uçan tekme ile saldıran oyuncu Seyfettin Yesügey'e verilen 44 maçlık ceza ise dikkat çekti. - KAYSERİ

Ahmet Ulu, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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