İl Emniyet Müdürlüğü binaları dezenfekte edildi
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı binalar ve araçlar korona virüsüne karşı dezenfekte edildi.
16.03.2020 10:09 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:09
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı binalar ve araçlar korona virüsüne karşı dezenfekte edildi.
Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve en son ülkemizde de görülen korona virüsüne karşı tedbirler devam ediyor. Kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan binaları dezenfekte etmeye devam ediyor. Son olarak Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın talimatıyla Sakarya Emniyet Müdürlüğüne bağlı binalar ve araçlar korona virüsüne karşı dezenfekte edildi. - SAKARYA
Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve en son ülkemizde de görülen korona virüsüne karşı tedbirler devam ediyor. Kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan binaları dezenfekte etmeye devam ediyor. Son olarak Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın talimatıyla Sakarya Emniyet Müdürlüğüne bağlı binalar ve araçlar korona virüsüne karşı dezenfekte edildi. - SAKARYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Sakarya, Wuhan, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Güncel
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
Güncel
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı
Güncel
İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar
Güncel
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı
Güncel
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti
Güncel
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
Güncel
Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı