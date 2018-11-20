İl Emniyet Müdürlüğünden Sosyal Medya Paylaşımlarına İlişkin Açıklama

Tekirdağ
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sosyal medyada paylaşılan trafik idari para cezalarının, 2018 yılı sonuna kadar çok yoğun olarak uygulanacağı, yeni yılın üç aylık döneminde ise uygulanmayacağı şeklindeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Son günlerde bazı sosyal medya platformlarında yer alan, kamuoyunu yanıltıcı ve vatandaşlarımızın trafikteki güvenliğini sağlamaya yönelik denetimlerin güvenilirliğini zedelemeyi amaçlayan; 'trafik güvenliğini sağlamak ve trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarını azaltmak için yapılan trafik denetimlerinin ve bu denetimlerde sürücülerin kural ihlallerinden dolayı düzenlenen trafik idari para cezalarının, 2018 yılı sonuna kadar çok yoğun olarak uygulanacağı, yeni yılın üç aylık döneminde ise uygulanmayacağı' şeklindeki paylaşımlar, gerçeği yansıtmamaktadır. Yapılan trafik denetimlerinin tek amacı; sürücülerin ve yayaların karayolu üzerindeki güvenliğine tehdit oluşturan ve her yıl ortalama 7 binden fazla insanımızın ölümüne, 300 binin üzerinde insanımızın yaralanmasına ve ayrıca her yıl yaklaşık 46,5 milyar TL'nin üzerinde ekonomik kayba yol açan, önlenebilir bir yapıya sahip trafik sorunu ve kazalarıyla daha etkin mücadele etmektir" denildi.
Açıklamada, özellikle son zamanlarda yapılan denetimlerin en önemli konusunun kaza sonrasında vatandaşların hayatta kalmasını sağlayacak en önemli güvenlik tedbiri olan emniyet kemerinin tüm vatandaşlar tarafından kullanılmasını sağlamak ve en büyük kaza nedeni olan araç sürerken cep telefonu kullanılmasının önlemek olduğu belirtilerek, "Trafik denetimlerinin amacı yasaların vermiş olduğu yetki ve sorumluluk çerçevesinde trafik kazalarında kaybettiğimiz vatandaşlarımızın hayatta kalmasını sağlamaktır. Bu amaçla, ülke genelinde trafik denetimleri; trafik kazalarının nedenleri, günleri, zaman dilimleri analiz edilerek belli bir sistematiğe göre yıllık olarak planlanmakta ve hayata geçirilmektedir. Bu nedenle iddia edildiği gibi belli bir periyotta (1-3 ay) denetim yapılarak sonra denetimler bırakılacak diye bir şey söz konusu değildir. Trafik denetimlerimiz, trafik güvenliğini sağlama ve can kayıplarını azaltma amacına yönelik olarak belirlenen ve sürekli geri bildirimlere göre güncellenen planlamalarımıza göre yıllık olarak kesintisiz devam edecektir" ifadeleri kaydedildi. - TEKİRDAĞ
Tekirdağ