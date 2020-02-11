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İl Emniyet Müdürü Alper, sevgi evlerindeki çocuklarla kartopu oynadı

Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, sevgi evlerindeki çocuklarla bir araya gelip kartopu oynadı.

11.02.2020 18:08 | Son Güncelleme: 11.02.2020 18:08İl Emniyet Müdürü Alper, sevgi evlerindeki çocuklarla kartopu oynadı
Emniyet Müdürü Metin Alper, sevgi evlerindeki çocuklarla bir araya gelip kartopu oynadı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, İl Emniyet Müdürü Metin Alper ile sevgi evlerinde kalan çocukların kartopu oynadıkları görüntü paylaşıldı.
Paylaşımda, şu ifadelere de yer verildi:
"Emniyet Müdürümüz Metin Alper ve personelimiz sevgi evlerinde katıldıkları bir programdan sonra Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürümüz Ahmet Kurt ile sevgi evlerinde kalan çocuklarımızla kartopu oynadılar. Çocukların ve emniyet personelinin neşeleri görülmeye değerdi."

Metin Alper, Trabzon, Güncel

Kaynak: AA

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