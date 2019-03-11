İl Emniyet Müdürü Çalışkan'dan Tff Başkanı Güreli'ye Ziyaret

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Hüsnü Güreli'ye nezaket ziyaretinde bulundu.<br><br>Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarete, TFF Başkan Vekilleri Ali Dürüst ve Cengiz Zülfikaroğlu da katıldı.<br><br>Ziyarette, Başkan Hüsnü Güreli tarafından İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'a isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması ve hediye takdim edildi. Güreli ile Çalışkan daha sonra tesisleri gezdi.