İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'dan yazar Türeyen'e ziyaret
Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla engelli yazar Rukiye Türeyen'i evinde ziyaret etti.
09.03.2020 16:58 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:30
Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla engelli yazar Rukiye Türeyen'i evinde ziyaret etti.
Adapazarı'nda dünyaya gelen ve 3 aylıkken geçirdiği menenjit hastalığından olayı yatağa bağlı olarak yaşayan, vücudunun hiçbir yeri tutmayan, sol elinin işaret parmağı ile kitap yazan engelli yazar Rukiye Türeyen, birçok kişiye azmiyle örnek oldu.
Engelinden dolayı hiç okula gidemeyen, kardeşlerinin ilkokulda okuma fişlerinden kendi kendine okumayı öğrenen Türeyen, 2007'de bilgisayar kullanmaya başlayıp yazmayı öğrendi. Tek parmağıyla engellilerin yaşadığı zorlukları, yaşama sevincini, hayallerini anlattığı 128 sayfalık "Kanadı Kırık Meleğin Kanadına Takılanlar" kitabını kaleme alan Türeyen'in bu azmi Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ile eşi Meliha Kaya'nın dikkatini çekti ve yazarı evinde ziyarete etti.
Karşısında İl Emniyet Müdürü ve eşini gören Türeyen, yazarlık serüvenini ve başarı hikayesini anlattı.
Türeyen, İl Emniyet Müdürüne kendisinin önemli kişilerle röportaj yaptığını belirterek Kaya'dan röportaj yapma sözü aldı.
Kaya da Rukiye Türeyen'e bilgisayar ve yazıcı hediye etti, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Adapazarı'nda dünyaya gelen ve 3 aylıkken geçirdiği menenjit hastalığından olayı yatağa bağlı olarak yaşayan, vücudunun hiçbir yeri tutmayan, sol elinin işaret parmağı ile kitap yazan engelli yazar Rukiye Türeyen, birçok kişiye azmiyle örnek oldu.
Engelinden dolayı hiç okula gidemeyen, kardeşlerinin ilkokulda okuma fişlerinden kendi kendine okumayı öğrenen Türeyen, 2007'de bilgisayar kullanmaya başlayıp yazmayı öğrendi. Tek parmağıyla engellilerin yaşadığı zorlukları, yaşama sevincini, hayallerini anlattığı 128 sayfalık "Kanadı Kırık Meleğin Kanadına Takılanlar" kitabını kaleme alan Türeyen'in bu azmi Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ile eşi Meliha Kaya'nın dikkatini çekti ve yazarı evinde ziyarete etti.
Karşısında İl Emniyet Müdürü ve eşini gören Türeyen, yazarlık serüvenini ve başarı hikayesini anlattı.
Türeyen, İl Emniyet Müdürüne kendisinin önemli kişilerle röportaj yaptığını belirterek Kaya'dan röportaj yapma sözü aldı.
Kaya da Rukiye Türeyen'e bilgisayar ve yazıcı hediye etti, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'dan yazar Türeyen'e ziyaret
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Sakarya, Fatih, Güncel
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