İl Emniyet Müdürü Tipioğlu, Basınla Buluştu

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Şanlıurfa Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.Polisevinde gerçekleştirilen toplantıda, slayt eşliğinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar anlatıldı.Toplantıda konuşan Tipioğlu, 2018 yılında, önceki yıla göre suç oranlarında azalma olduğunu söyledi.Tüm emniyet çalışanlarının canla başla, gece gündüz demeden Şanlıurfa'nın huzuru için mesai harcadığını belirten Tipioğlu, şunları kaydetti:"Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü olarak temel özelliğimiz suçu önlemek. Suç işlendikten sonra da gereken yapılır. Bu kapsamda 2018 yılında il genelinde suç oranında yüzde 24 azalma oldu. Uyuşturucu ile mücadelede tüm ekibimizle önemli işler yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. İhanet şebekesi Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile kim olursa olsun, bir çekincemiz olmadan çok ciddi mücadele ettik ve mücadele edeceğiz. Çünkü bu devletin ve milletin var olma sorunudur. Bu ihanet şebekesinin son ihanetçisi neredeyse bulunup imha edilinceye kadar mücadelemiz sürecektir. Seçimlerle ilgili de tüm planlamalarımızı yaptık. Vatandaşlarımızın bir baskı altında kalmadan özgür iradesiyle oyunu kullanabilmesi için tedbirlerimizi aldık, almaya da devam edeceğiz."