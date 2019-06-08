İl Emniyet Müdürü Vural, gazetecilerle buluştu

Bartın
İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.
Vural, polis evinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, uzun zamandır basın mensuplarıyla bir araya gelmek istediklerini söyledi.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin son zamanlarda başarılı operasyonlar gerçekleştirdiğini belirten Vural, "Buluşmada temel amaç hasbihal etmek. Asayiş Şube Müdürlüğümüzün son zamanlarda yapmış olduğu başarılı çalışmalardan dolayı sizin huzurunda kendilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Kaynak: AA
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