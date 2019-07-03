03.07.2019 12:42
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İl Genel Meclis Başkanı Yılmaz'ın mutlu günü

İl Genel Meclis Başkanı Yılmaz

Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz'ın kızı dünya evine girdi.

Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz'ın kızı dünya evine girdi.

Bilecik Kent Ormanda düzenlenen düğünde Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz'ın kızı Esra Yılmaz, Murat Çelik ile dünya evine girdi. Düğüne Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ün eşi Münevver Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı'nın eşi Fatma Yağcı, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, bir önceki dönem belediye başkanlarından Nihat Can, Muzaffer Yalçın, Halil Aydoğdu, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, muhtarlar, il ve belediye meclis üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı. - BİLECİK
Kaynak: İHA
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