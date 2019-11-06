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İl Genel Meclis üyeleri çalışmaları inceledi

İl Genel Meclis üyeleri Ahmet Sözen, Mustafa Ünal, Zafer Özdemir ve Nuri Kırımlı, Safranbolu'daki grup yollarında yapılan çalışmaları inceledi.

06.11.2019 17:16 | Son Güncelleme: 06.11.2019 17:21 İl Genel Meclis üyeleri çalışmaları inceledi
İl Genel Meclis üyeleri Ahmet Sözen, Mustafa Ünal, Zafer Özdemir ve Nuri Kırımlı, Safranbolu'daki grup yollarında yapılan çalışmaları inceledi.

Meclis üyeleri; Sözen, Ünal, Özdemir ve Kırımlı, Safranbolu ilçesine bağlı Düzce-Karapınar köyleri grup yolunda devam eden sıcak asfalt çalışmalarını inceledik. Ahmet Sözen, yaptığı açıklamada, artık köylerde de sıcak asfaltın yapıldığını söyledi.

Bunun çok önemli bir çalışma olduğunu ifade eden Sözen, "Daha önce sadece şehir merkezlerinde sıcak asfalt yapılırken, artık köylerimizde de sıcak asfalt yapıyoruz. Böylece hem köy yollarımızın standardını artırıyoruz hem de köylerimizin yaşam standardını yükletmiş oluyoruz. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Havaların da güzel olması çalışmalarımızı kolaylaştırıyor. Havalar güzel gittiği süre zarfında çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" dedi.

İl Genel Meclis üyeleri incelemede çalışmalar hakkına bilgi alırken, asfalt çalışması yapan personele de baklava ikramında bulundu. Meclis üyeleri daha sonra köylerde de incelemelerde bulunarak muhtardan da köy hakkında bilgi aldı. - KARABÜK

Mustafa Ünal, Ahmet Sözen, Safranbolu, Kırımlı, Güncel

Kaynak: İHA

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