Haberler » Güncel » İl Genel Meclis üyeleri, Kapadokya Havalimanı Müdürü Serdar Yılmaz'ı ziyaret etti

İl Genel Meclis üyeleri, Kapadokya Havalimanı Müdürü Serdar Yılmaz'ı ziyaret etti

Nevşehir İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç ve meclis üyeleri Kapadokya Havalimanı Baş Müdürlüğü görevine atanan Serdar Yılmaz'ı ziyaret etti.

05.11.2019 12:08İl Genel Meclis üyeleri, Kapadokya Havalimanı Müdürü Serdar Yılmaz'ı ziyaret etti
Nevşehir İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç ve meclis üyeleri Kapadokya Havalimanı Baş Müdürlüğü görevine atanan Serdar Yılmaz'ı ziyaret etti.

İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç ve İl Genel Meclis üyeleri Kapadokya Havalimanına Baş Müdür olarak Serdar Yılmaz'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. İl Genel Meclis Başkanı Dinç, " Kapadokya Havalimanı Baş Müdürlüğü görevine atanan Serdar Yılmaz'ı İl Genel Meclis üyelerimiz ile birlikte ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledik. İl Genel Meclisi olarak Serdar Yılmaz'ın her zaman yanındayız" dedi.

Kapadokya Havalimanı Baş Müdürü Serdar Yılmaz ise ziyaretlerinden dolayı İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç ve İl Genel Meclis üyelerine teşekkür etti.

Ziyaret günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - NEVŞEHİR

Meclis Başkanı, Serdar Yılmaz, Kapadokya, Nevşehir, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:25 Hindistan'da son 3 yılın en yoğun hava kirliliği
13:25 Bakan Dönmez: "Amacımız elektriğin tüketildiği yerde üretilmesidir"
13:24 Ordu'da, tepki çeken barınağın 3 sorumlusu görevden alındı
13:19 Bisikletle 550 kilometre pedal çevirip 10 Kasım'da Anıtkabir'e ulaşacaklar
13:19 İlkokul öğrencileri kanatlı hayvan türleriyle tanıştı
12:46 Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'yı neden görevden aldıklarını açıkladı: Laf dinlemiyordu
12:41 Erdoğan'ın konuşmasını kesen tezahüratlara parti grubunu yöneten isim müdahale etti
12:39 Dünyanın gözü Türkiye sınırında! Rusya-Türkiye ikinci ortak devriyesi başladı
12:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sistem eleştirilerine yanıt: Atatürk parlamenter demokrasiyle mi idare etti?
12:15 Son Dakika: Erdoğan müjdeyi verdi: Lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu, 550 TL'ye çıkıyor
5.11.2019 13:26:58