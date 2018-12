İl Genel Meclisi 2019 Yılı Bütçesini Onayladı

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:02



03 Aralık 2018 Pazartesi 17:02

Adıyaman İl Genel Meclis üyeleri 2019 Mali Yılı Bütçesini onayladı.Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan başkanlığında toplanan meclis üyeleri plan ve bütçe komisyonunun yaptığı inceleme sonrasında meclise sunuldu. 2019 yılı mali bütçesi 115 milyon TL olarak onaylandı.115 Milyon TL ödeneğin insan kaynakları ve eğitim müdürlüğüne 22 milyon 253 bin 500 TL, destek hizmetleri müdürlüğüne 13 milyon 481 bin TL, encümen müdürlüğüne 24 milyon 968 bin 266 TL, yol ve ulaşım hizmetleri müdürlüğüne 25 bin 647 bin 500 TL, mali hizmetler müdürlüğüne 14 milyon 175 bin 234 TL, su ve kanal hizmetleri müdürlüğüne 10 milyon 509 bin 500 TL, tarımsal hizmetler müdürlüğüne 240 bin, ilçe özel idare müdürlüklerinin he birine ise genel kamu hizmetlerinde kullanılması için 45 bin TL'lik ödenek ayrıldı.Gelirin 115 milyon TL olarak tahmin edildiğini ve gelir ile gider denk bütçenin oluşturulduğunu kaydeden İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, bütçenin hayırlı olmasını diledi.Erdoğan, "Kırsal kesime en iyi hizmeti götürebilmek için il genel meclis üyelerimizin tamamı tüm gayretlerini ortaya koyuyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2019 yılında da adaletli bir bütçe yaparak, alt ve üst yapı konusunda köylerimize gerekli hizmeti götürmek istiyoruz. Yapılan 2019 yılı mali bütçesinin memleketimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN