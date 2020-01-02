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İl Genel Meclisi denetim kurulu üyeleri belirlendi

Adıyaman İl Genel Meclis üyeleri tarafından denetim kurulu üyeleri seçimle belirlendi.

02.01.2020 16:27 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:32 İl Genel Meclisi denetim kurulu üyeleri belirlendi
İl Genel Meclis üyeleri tarafından denetim kurulu üyeleri seçimle belirlendi.

Adıyaman İl Genel Meclis üyeleri 2020 yılının ilk toplantısını İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan başkanlığında toplandı. Gündemdeki maddelerin görüşüldüğü toplantıda, denetim kurulu üyeleri seçimle belirlendi.

Beş kişinin seçileceği denetim kuruluna Temel Büyükboğa, Abuzer Açıkgöz, Abuzer Yaşar, Mehmet Işıklar ve Mehmet Kan aday oldu. Yapılan seçimde adayların hepsi 30 meclis üyesinin hepsinin oyunu alarak denetim kuruluna seçildi.

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, denetim kuruluna seçilen meclis üyelerine hayırlı olsun dileklerini ileterek, 2020 yılında da 2019 yılındakinden daha fazla hizmet edebilmenin gayretinde olacaklarını dile getirdi. - ADIYAMAN

Meclis Başkanı, Mehmet Can, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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