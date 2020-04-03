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İl Genel meclisi olağanüstü toplandı

Kilis İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın başkanlığında il genel meclisi olağanüstü toplandı.

03.04.2020 17:21 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:21
İl Genel meclisi olağanüstü toplandı
Kilis İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın başkanlığında il genel meclisi olağanüstü toplandı.

İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın başkanlığında olağanüstü toplanan il genel meclisi gündeminde bulunan Kilis Ziraat Odası tarafından hazırlanarak, İpekyolu Kalkınma Ajansına sunulan ve kabul edilen "Bilinçli çiftçi yetiştirilmesi çiftçi dayanışma birimi oluşturulması" projesine il özel idaresi bütçesinden eş finansman desteği sağlanması, hususuna ilişkin plan ve bütçe komisyonu raporunun görüşüldü. Mülkiyeti il özel idaresine ait olan otel binasının İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılan tahsisin iptaline ilişkin imar ve Bayındırlık komisyonu ile plan bütçe komisyonlarının raporları görüşüldü. Safran üretiminir Yaygınlaştırılması Projesine İl Özel idaresi bütçesinden eş finansman desteği sağlanması hususunun görüşüldü. İl Encümenine ile İhtisas komisyonuna üye seçildi. - KİLİS

Kaynak: İHA

Etiketler: Meclis Başkanı, İpekyolu, Kilis, Güncel
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