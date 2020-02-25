Haberler » Güncel » İl Genel Meclisi üyelerinden Vali Soytürk'e taziye ziyareti - Haber

İl Genel Meclisi üyelerinden Vali Soytürk'e taziye ziyareti

Kilis İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın ve İl Genel Meclis üyeleri ile birlikte Vali Recep Soytürk'e taziye ziyaretinde bulundular.

25.02.2020 13:46 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:46İl Genel Meclisi üyelerinden Vali Soytürk'e taziye ziyareti
İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın ve İl Genel Meclis üyeleri ile birlikte Vali Recep Soytürk'e taziye ziyaretinde bulundular.

Vali Recep Soytürk'ün geçen hafta hayatını kaybeden annesi Kıymet Soytürk için İl Genel Meclisi Başkanı Şıh Mehmet Yalçın ile İl Genel meclisi üyeleri Vali Soytürk'e taziye ziyaretinde bulundu. İl Genel Meclis Başkanı Yalçın, "Valimizin acısını paylaşmak için taziye ziyaretinde bulunduk. Kıymet annemizin şuhu şad olsun, Valimiz başta olmak üzere yakınlarına baş sağlığı diliyorum" dedi. - KİLİS

Meclis Başkanı, Mehmet Yalçın, Kilis, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:24  Buğra Gülsoy kimdir? Oyuncu Buğra Gülsoy hayatı ve biyografisi!
13:43  Folklor nasıl yazılır? TDK'ya göre folklor mu, folklör mü? Folklor ne demek?
13:24  MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı?
11:47  Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta?
10:33  Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
25.02.2020 14:33:09