Haberler » Güncel » İl Genel Meclisi üyelerine KOP tarım projeleri tanıtıldı - Haber

İl Genel Meclisi üyelerine KOP tarım projeleri tanıtıldı

Kırşehir İl Genel Meclisi üyeleri, Konya Ovası Projesi (KOP) tarım projeleriyle ilgili bilgilendirildi.

25.01.2020 13:58 | Son Güncelleme: 25.01.2020 13:58İl Genel Meclisi üyelerine KOP tarım projeleri tanıtıldı
İl Genel Meclisi üyeleri, Konya Ovası Projesi (KOP) tarım projeleriyle ilgili bilgilendirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Genel Meclisi Konferans Salonundaki toplantıda, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, tarım, hayvancılık, üretim ve tarımsal kalkınma projelerinin öneminden bahsetti.
Kırşehir'in KOP, "Kırsal Kalkınma" ve "Tarımsal Eğitim ve Yayım" programlarında kırsal dezavantajlı alanlarda sosyo-ekonomik şartların iyileştirilmesi, tarımsal ürünlerin katma değerli hale getirilerek üreticilerin gelir seviyelerinin arttırılması için destekleyici olduğunu anlatan Bostancı, şunları kaydetti:
"Kamu kurum ve kuruluşlarının tarımda sürdürülebilirlik, teknoloji kullanımı ve yenilikçilik esasına dayanan katma değeri artırıcı etkisi olması ve bölge ihtiyaçlarını gözetmesi beklenen proje hazırlanmalıdır. Kırşehirli çiftçilerimizin daha modern tesislere kavuşması, yatırım yapmalı, daha rekabetçi işletmeler olmaları, KOP desteğiyle daha da ileri seviyelere ulaşmaları için çaba göstermekteyiz."
İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin de KOP kapsamına 2017 yılından bugüne kadar tarım ve hayvancılık konularında 24 proje sunduklarını ve bu projelerden 15'inin uygun görülerek yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Konya Ovası Projesi, Kırşehir, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:44  Kastamonu'da kar nedeniyle 196 köy yolu ulaşıma kapandı
14:43  Adana Büyükşehir'den Elazığ'a 19 kişilik uzman ekip
14:43  ELAZIĞ'DA YEREL BİR RADYODA DEPREM ANI KAMERALARA YANSIDI
14:38  Enkazdan 8 kişi kurtarıldı 1 kişi hayatını kaybetti
14:38  Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için adeta seferberlik ilan etti
25.01.2020 14:44:32