20.06.2019 12:06
Haberler»Güncel»Haber

İl Genel Meclisi üyesi maaşının İl Özel İdaresi'ne iadesini istedi

İl Genel Meclisi üyesi maaşının İl Özel İdaresi

Dereli'den AK Parti İl Genel Meclisi üyesi Şükrü Kahraman, akaryakıt sıkıntısı yaşadığı gerekçesiyle bu ayki alacaklarını İl Özel İdaresi'ne iade edeceğini söyledi.

Dereli'denAK Partiİl Genel Meclisi üyesiŞükrü Kahraman, akaryakıt sıkıntısı yaşadığı gerekçesiyle bu ayki alacaklarını İl Özel İdaresi'ne iade edeceğini söyledi.

Giresunİl Genel Meclisi'nin Haziran ayı toplantısında AK Parti Dereli İl Genel Meclisi üyesi Şükrü Kahraman, İl Özel İdaresi'nden alacağı huzur hakkı ve komisyon toplantısı ücretlerini iade edeceğini açıkladı.

İl Genel Meclisi toplantısında konuşan Kahraman; "Bu aylar bölgemiz için yoğun yağışların yaşandığı ve bu nedenle de afetlerin meydana geldiği aylardır.Trabzon'da can kayıplarının yaşandığı afetten dolayı üzüntülerimi ifade ederek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Kendi ilçem Dereli'de de büyük ölçüde olmasa da küçük çaplı afetler meydana geldi. Yaşanan bu afetler dolayısıyla İl Özel İdaresi'nden araç ve gereç talebinde bulunduk. Ancak yakıt olmadığı gerekçesiyle araç gönderilemeyeceği ifade edildi. Bu konuda her zaman vatandaşlarımız, milletimiz devletine karşı yardımseverdir, vefakardır. Bir şekilde katkı sağlanır. Ancak sanıyorum ki İl Özel İdaresi bu konuda hazırlıksız yakalanmış. Bu nedenle de ben de katkı sağlamak adına İl Özel İdresi tarafından İl Genel Meclis Üyesi olarak tarafıma yapılacak olanHuzurHakkı ve Komisyon ücretlerimin iadesini yapmayı talep ediyorum. Bu konuda dilekçemi de sunacağım" dedi. - GİRESUN
Kaynak: İHA
Şükrü Kahraman,AK Parti,Dereli,Güncel

Son Dakika Haberleri
14:24Christian Berger'in parşömen ilgisi
14:24Binali Yıldırım: "Aylık mavi kartı 205 liradan 160 liraya indireceğiz"
14:24Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı - "Hafif cezalar için yeniden dava açacağız" - ANKARA
14:24MASKİ, Atatürk Mahallesi'nde sorunları yerinde inceledi
14:24Kırklareli'nden kısa kısa
14:24MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: "İstanbul halkının özgür iradesinin, herhangi bir baskı ve...
14:23Bakan Soylu'dan DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusunun yakalandığı operasyona ilişkin açıklama