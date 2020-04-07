Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İl Genel Meclisi video konferansla toplandı

İl Genel Meclisi video konferansla toplandı Korona virüs tedbirleri ile Nisan, Mayıs ve Haziran ayı oturumlarına ara verilen Sivas İl Genel Meclisi, bugün video konferans sistemi ile toplantı gerçekleştirdi.

07.04.2020 16:19 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:21
İl Genel Meclisi video konferansla toplandı
SİVAS - Korona virüs tedbirleri ile Nisan, Mayıs ve Haziran ayı oturumlarına ara verilen Sivas İl Genel Meclisi, bugün video konferans sistemi ile toplantı gerçekleştirdi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile İl Genel Meclislerinin; Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantıları ertelenmişti. Sivas İl Genel Meclisi bugün video konferans sistemi ile görüşme gerçekleştirdi.
Video konferans İl Genel Meclisi Toplantısı, Sivas İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş'ın başkanlığında, Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya ve il genel meclisi üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.
Video konferans görüşmesini yöneten İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, "Bugün İl Genel Meclisi üyelerimiz ile görüntülü görüşme gerçekleştirerek bir araya geliyoruz. Tüm İslam aleminin Berat Kandilini tebrik ediyorum. İl Genel Meclisi üyelerimiz bugüne kadar ilimiz genelinde şehrimiz için önemli katkılar sunmuştur ve sunmaya devam edecektir. En önemli katkı ise yaşadığımız bu süreçte; birlik ve beraberlik içerisinde aynı hedefe yürünerek, çalışmalarımızı birlikte yürütmektedir. İçinde yaşadığımız süreç siyaset üstü bir süreç olup, tamamen birbirimize sahip çıkacağımız, kenetleneceğimiz ve bu belayı birlikte yok edeceğimiz günlerdir." dedi.
Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya konuşmasında, "Birbirimizle her zaman telefonla iletişim halindeyiz ama bugün farklı olarak İl Genel Meclisi Başkanımızın himayesinde birlikte görüntülü olarak konuşuyoruz. Bu da ayrı bir güzellik kattı. Bu ince düşünceden dolayı İl Genel Meclisi Başkanımız Hakan Akkaş'a teşekkür ediyorum. Olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Bu hem ilimiz için, hem ülkemiz için hem de dünya için böyle. Küresel bir mücadele söz konusu. Küresel mücadelede alınması gereken tedbirler var. Biz inanıyoruz ki, bu tedbirleri aldığımız takdirde bu mücadeleden güçlenerek ve başarıyla çıkacağız. Bu aşamada hem bizlere hem İl Genel Meclisi üyelerimize hem ilçeleri hem köyleri temsil etmesi nedeniyle önemli vazifeler düşüyor. Bunlardan birisi; biz öncelikle alınan kararların, genelgelerin ve Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının yöremizde en iyi şekilde uygulanması konusunda örnek olacağız. Bu kararlar doğrultusunda vatandaşlarımızı aydınlatacağız, onlara bilgiler vereceğiz ve bu kararların yerine gelmesine çaba sarf edeceğiz." diye konuştu.
Video konferansa katılan İl Genel Meclisi sırayla söz alarak, gündeme dair görüş ve değerlendirmelerde bulundular. İl Genel Meclisi video konferansla toplandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Sivas, Yerel

Haberin Videosu :

İl Genel Meclisi video konferansla toplandı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Yerel ››İl Genel Meclisi video konferansla toplandı - Haberler

Yerel Manşet

Haberler

İBB Bilim Kurulu’ndan 8 maddelik koronavirüs önerisi Haberler
İBB Bilim Kurulu'ndan 8 maddelik koronavirüs önerisi
Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, ağabeyinin ölümüne neden oldu Haberler
Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, ağabeyinin ölümüne neden oldu
Üreticiler satılmayan binlerce ıspanağı çaya döktü Haberler
Üreticiler satılmayan binlerce ıspanağı çaya döktü
Ceza kesilen genç kızın verdiği tepki şaşırttı: Canım istedi çıktım Haberler
Ceza kesilen genç kızın verdiği tepki şaşırttı: Canım istedi çıktım
Bilim Kurulu, maske konusunda neden fikir değiştirdi? İşte en önemli etken Haberler
Bilim Kurulu, maske konusunda neden fikir değiştirdi? İşte en önemli etken
ABD’de korona bilançosu giderek ağırlaşıyor! Bir günde 1339 kişi öldü Haberler
ABD'de korona bilançosu giderek ağırlaşıyor! Bir günde 1339 kişi öldü
Koronavirüse karşı aşı bulduklarını iddia eden Rusya’dan sevindiren bir haber daha! Haberler
Koronavirüse karşı aşı bulduklarını iddia eden Rusya'dan sevindiren bir haber daha!
Esenyurt’ta 10 katlı binadaki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı Haberler
Esenyurt'ta 10 katlı binadaki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı

Son Dakika Yerel Haberleri

18:19: Kılıçdaroğlu: Kredi kartı, tüketici kredisi borçlarının ötelenmesi çok değerli - Haberler 18:18: Sultangazi'de uçan çatı, 4 araca zarar verdi - Haberler 18:15: Savrun Çay'ında tonlarca ıspanağın aktığı görüntüler şaşırttı. - Haberler 18:15: Koronavirüs: İngiltere'de yoğun bakım ünitesinde bir gün - Haberler 18:14: Salgının başladığı Vuhan'da topluma taşıma araçları kontağa basıyor - Haberler 17:36: Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık 17:03: Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı - Haberler 16:30: İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu - Haberler 16:23: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü - Haberler 16:14: Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir binada doğal gaz patlaması: 3 yaralı - Haberler 16:03: Tunceli'de bulunan cansız bedenin Esma Kılıçarslan'a ait olduğu tespit edildi - Haberler 17:39: 242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor