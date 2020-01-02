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İl Genel Meclisi yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi

İl Genel Meclisi yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi.

02.01.2020 15:44 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:44 İl Genel Meclisi yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi
İl Genel Meclisi yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi.
İl Genel Meclis Başkan Vekili Şenol Kılıç başkanlığında gerçekleşen ocak ayının ilk meclis toplantısında gündem maddeleri okundu ve oy birliğiyle karara bağlandı.
Meclis üyesi İsmail Aliş, meclis üyelerinin yeni yıllarını kutlayıp, pirinci armağan etti.
Aliş, Türkiye'de üretilen pirincin büyük çoğunluğunun Trakya'da yetiştiğini söyledi.
İpsala'nın da çeltik üretiminde önemli merkezlerden olduğunu vurgulayan Aliş, "İpsalamızın pirinci dillere destan. Pirinçle yapılan yiyecekler Türk sofralarının vazgeçilmezi. Bende yeni yıl hediyesi olarak pirincimizi meclisimizde hediye etmek istedim. İpsala pirincimiz markalaşma yolunda da önemli adımlar attı. Sofralardaki dört tabaktan biri İpsala pirinci." diye konuştu.

İpsala, Güncel

Kaynak: AA

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