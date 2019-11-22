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İl Genel Meclisinde bütçe maratonu sona erdi

Karabük İl Genel Meclisi 2020 yılı Plan Bütçe Komisyonu maratonu sona erdi.

22.11.2019 18:10 | Son Güncelleme: 22.11.2019 18:15İl Genel Meclisinde bütçe maratonu sona erdi
İl Genel Meclisi 2020 yılı Plan Bütçe Komisyonu maratonu sona erdi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, 2020 yılı Plan Bütçe Komisyonu görüşmelerinin son gününde Meclis üyeleri ile bir araya geldi. 2020 yılı Plan Bütçe Komisyonu görüşmelerinde, Meclis üyelerinin 20 gündür yoğun bir çalışma temposu harcadığını belirten Uzun, "20 günlük yoğun bir maratonun sonunda 2020 yılı bütçe çalışmaları sona erdi. Bu yoğun maratonda meclis başkanımıza ve meclis üyelerimize özverili çalışmaları için teşekkür ederim. Planladığınız bu bütçeyi Karabük'ümüz için doğru bir şekilde kullanacağız. Bize güvendiğiniz ve birçok güzel işi birlikte başardık. Biliyorsunuz bu sene gelen ilk ödenekle sıcak asfalt plenti kurduk. Siz değerli meclis üyelerimiz ve valimiz ile birlikte alınan kararın ne kadar isabetli olduğunu gördük. Şuan kendi asfaltımızı kendimiz üretir durumdayız. 26 Ağustos'ta başladığımız asfaltımızda dün akşam itibari ile 97.7 kilometre asfalta ulaştık. Bu gerçekten büyük bir başarı. Şuanda Cumayanı köyünde çalışan ekiplerimizin işleri bittiğinde 90 kilometrelik hedefimizi 100 kilometre olarak tamamlamış olacağız. Bu sene yaptığımız sıcak asfalt, daha uzun ömürlü olacak ve ne kadar isabetli bir karar aldığımızı önümüzdeki yıllarda göreceğiz." diye konuştu.

"Yüzümüzün akı ile ihalelerimizi gerçekleştiriyoruz"

İl Özel İdarenin yaptığı çalışmaların sadece yol ve ulaşım ile ilgili olmadığını ifade eden Uzun, "İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Kültür Turizm Müdürlüğü, İl Gençlik ve Müdürlüğü gibi kurumlarında ihaleleri İl Özel İdaremizce yapılmaktadır. Doğrudan temin ve açık ihaleler olmak üzere bu yıl 692 ihale gerçekleştirdik. Çok şükür bu yaptığımız ihalelerden şuana kadar bir sıkıntı yaşamadık. Yüzümüzün akı ile bu ihalelerimizi yapıyoruz." dedi.

İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım'da başarılı çalışmalarından dolayı Genel Sekreter Mehmet Uzun'a teşekkür ederek şunları söyledi: "20 gün süren 2020 yılı bütçe görüşmelerini hayırlısı ile bitirdik. Meclis üyelerimizi ve Genel Sekreterimizi özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. İnşallah 2020 yılında Karabük'ümüz ve İlçelerimiz için daha da başarılı çalışmalar gerçekleştireceğiz." - KARABÜK

Mehmet Uzun, Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

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