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İl Genel Meclisinde Okur'un yerine seçim yapıldı

Gümüşhane İl Genel Meclisi'nin devam eden kasım ayı toplantılarında geçtiğimiz ekim ayında vefat eden İl Genel Meclisi Halit Okur'dan boşalan katip üyelik ve komisyon üyeliklerine seçim yapıldı.

05.11.2019 14:46 | Son Güncelleme: 05.11.2019 14:51İl Genel Meclisinde Okur'un yerine seçim yapıldı
Gümüşhane İl Genel Meclisi'nin devam eden kasım ayı toplantılarında geçtiğimiz ekim ayında vefat eden İl Genel Meclisi Halit Okur'dan boşalan katip üyelik ve komisyon üyeliklerine seçim yapıldı.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya geçtiğimiz ekim ayı başlarında geçirdiği beyin kanaması sonucu vefat eden AK Parti'li Merkez ilçe İl Genel Meclisi üyesi Halit Okur'un yerine yine aynı partiden aday olan ve mazbatasını görevine başlayan Mahmut Zengin de katıldı.

Toplantıda ilgili kanun ve yönetmelikler gereği Okur'un seçildiği komisyon ve diğer üyelikleriyle ilgili yerine geçecek isim için gizli oylama yöntemiyle seçim yapıldı.

Yapılan seçim sonucunda İl Genel Meclisi Başkanlık Divanı Asil Katip Üyeliği görevini yürüten Okur'un yerine İl Genel Meclisi çalışma yönetmeliğinin 18.maddesinin d fıkrası gereğince kalan süreyi tamamlamak üzere yapılan gizli oylama sonucu Sami Tuncay seçilirken, yedek katip üyeliğe de Mahmut Zengin seçildi.

Yine aynı yönetmeliğin 20.maddesinin d fıkrası gereğince Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim, Kültür, Turizm, Sosyal Hizmetler Komisyonu üyeliklerine ile İnsan Hakları Kurulunda kalan süreyi tamamlamak ve Kelkit Havzası Kalkınma Birliği yedek üyeliğine de Okur'un yerine Mahmut Zengin seçildi. - GÜMÜŞHANE

Mahmut Zengin, Gümüşhane, Güncel

Kaynak: İHA

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