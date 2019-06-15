İl Genel Meclisinde Satala Antik Kenti konuşuldu

Gümüşhane
İl Genel Meclisinin Haziran ayı toplantıları, kent turizminin görüşüldüğü oturumla sona erdi.
İl Genel Meclisi binasındaki toplantı salonunda İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu başkanlığındaki toplantıya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş, Gümüşhane Müze Müdürü Gamze Demir
ile üyeler katıldı.
Toplantıda ilde yürütülen turizm çalışmalarına ilişkin bilgilendirmede bulunan Ateş, Gümüşhane'nin bölge için çok önemli turizm destinasyonlarına sahip olduğunu vurgulayarak, kentin Karaca Mağarası, Tomara Şelalesi Tabiat Parkı, Torul
Kalesi Cam
Seyir Terası, Limni Gölü Tabiat Parkı gibi ilgi çekici alanları bulunduğuna işaret etti.
Bu destinasyonların yapılan yatırımlarla bölge turizmine kazandırıldığını anlatan Ateş, bunlara yenilerini eklemek için çalışmaların sürdüğünü söyledi.
Ateş, şöyle devam etti:
"Satala Antik Kenti, Canca ve Kov kalelerinde kazı çalışmaları başlatıldı. Satala Antik Kenti'nde geçen yıl kazı çalışması başlattık. Orada bir tarih yatıyor. Yapılan araştırmalarda, Roma
İmparatorluğu'nun 15'inci lejyonunun burada yer aldığı tespit edilmiş. Türkiye
'de 4 lejyon var. Bu lejyonların biri de Kelkit
Sadak'ta yer alıyor. Diğer lejyonların kazılma şansı yok. Çünkü onlar şehir altlarında kaldı. Satala Antik Kenti'nde yapılan kazı, Türkiye'de yapılan tek lejyon kazısı olma özelliğini taşıyor. Uluslararası alanda ses getirmesi açısından da çok önemli bir kazı."
"5-6 milyon liraya ihtiyacımız var"
Kazı çalışmalarının 125 dönüm arazide yapılmasının kararlaştırıldığı bildiren Ateş, şunları kaydetti:
"Geçen yıl 25 dönüm araziyi kamulaştırdık. Vatandaşlara yaklaşık 900 bin lira ödeyerek kazı işlemine başladık. İlk kazmayı vurduğumuzda 50 santimetrede adeta tarih fışkırdı. Kazı yapılan alandan çok güzel eserler çıkıyor. Bu yıl Bakanlığımız buraya 45 bin lira kazı ödeneği gönderdi. Bu parayla burada en fazla 10 gün kazı yapabiliriz. Bunun için sponsor bulmamız gerekiyor. Göbeklitepe
'de 17 yıl kazı yapıldı, kimse duymadı. Doğuş Grubu
'nun sponsorluğunda bütün dünya duydu. Bakanlığa Avrupa
Birliğinden hibe kapsamında bir proje gönderdik. O projemiz kabul olursa saydıklarımızdan hiçbirine gerek kalmaz. 100 dönüm araziyi kamulaştırarak tüm alanda kazıyı tamamlamamız lazım. Bunun için 5-6 milyon liraya ihtiyacımız var. Kazı bittikten sonra bu alan açık hava müzesi olacak."
Toplantıda Demir de bölgenin kültürel varlığı ve yürütülen çalışmalarla ilgili sunum gerçekleştirdi.