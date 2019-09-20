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İl genelinde aranan 18 şahıs yakalandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı yapılan operasyonlarda il genelinde aranan 18 şahıs yakalandı.

20.09.2019 14:49İl genelinde aranan 18 şahıs yakalandı
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı yapılan operasyonlarda il genelinde aranan 18 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri suça ve suçlulara yönelik yürüttükleri kararlı operasyonlara hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, eş zamanlı yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 18 şahsı yakalarak gözaltına aldı.

Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 18 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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