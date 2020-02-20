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İl genelindeki çalışmalar devam ediyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, il genelinde yürüttüğü taş duvar örme çalışmalarına devam ediyor.

20.02.2020 16:58 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:59İl genelindeki çalışmalar devam ediyor

Mahalle ve ilçelerin hava ile fiziki şartlarına göre çalışmalarını yürüten Büyükşehir ekiplerinin yeni adresi oldu.

SİNANLI MAHALLESİ'NDE İKİ AYRI ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Defne Balıklıdere Mahallesi'nde 86 metre uzunluğunda ve 4 metre yüksekliğinde taş duvar ören ekipler, Mahallesi'nde de iki ayrı çalışma gerçekleştirdi.

Sinanlı Mahallesi'nde biri 49 metre uzunluğunda ve 4 metre yüksekliğinde, diğeri 10 metre uzunluğunda ve 5 metre yüksekliğinde taş duvar örme çalışması gerçekleştiren ekipler, buradaki çalışmaların tamamlandığını ifade ederken il genelinde çalışmaların devam ettiğini belirtti.


Sinanlı, Defne, Güncel

Kaynak: Bültenler

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