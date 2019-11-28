Haberler » Güncel » İl güvenlik, asayiş ve koordinasyon toplantısı Sungurlu'da yapıldı - Haber

İl güvenlik, asayiş ve koordinasyon toplantısı Sungurlu'da yapıldı

Çorum İl Güvenlik, Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında Sungurlu Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

28.11.2019 11:57 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:02İl güvenlik, asayiş ve koordinasyon toplantısı Sungurlu'da yapıldı
İl Güvenlik, Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılan toplantı da Çorum'un genel güvenlik ve asayişini olumsuz etkileyen konular değerlendirilerek, yapılması gereken çalışmalar, alınması gereken tedbirler ile kurumlar arası koordinasyon gerektiren hususlar karara bağlandı.

Toplantıya Vali Mustafa Çiftçi, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, İl Jandarma Komutan yardımcısı Yarbay Nayil Gözütok, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen, Alaca Kaymakamı Kürşat Atak, Bayat Kaymakamı V. Mustafa Çelik, Boğazkale Kaymakamı Yunus Ataman, Dodurga Kaymakamı Abdulkadir Işık, İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül, Kargı Kaymakamı Hasan Taş, Laçin Kaymakam V. Emine Karataş, Mecitözü Kaymakamı İlyas Öztürk, Oğuzlar Kaymakamı Oğuz Titiz, Ortaköy Kaymakamı Murat Acar, Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan ve Uğurludağ Kaymakamı Ertuğrul Aslan katıldı.

Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü'nde yenilenen yemek sonrası Vali Mustafa Çiftçi, Öğretmenevinde devam eden tadilat çalışmaları inceledi. - ÇORUM

Sungurlu, Çorum, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:50 Türkler evlilikte az çocuk istiyor
12:50 Ege Bölgesi Göç Güvenlik ve Sosyal Uyum Çalıştayı
12:49 Asgari ücrette ilk teklif Türk-İş'ten: 2 bin 578 liranın altında hiçbir şeyi konuşamayız
12:46 Futbol bahane sohbet şahane
12:45 SEDEP'e uluslararası ideal kent ödülü
12:40 İmamoğlu karşıtları, su zammına ilişkin broşür hazırlayarak İstanbul'da propaganda yaptı
12:02 Son dakika: Bakan Turhan: Türkiye'de ilk defa akıllı ulaşım altyapısını tamamladık
11:59 İstanbul emniyetinde yeni dönem! 2 bin polise yaka kamerası takıldı
11:32 İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de Alevi ailenin evinin işaretlenmesine çok sert tepki gösterdi
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
10:27 Vücudunun tamamı pullanan talihsiz adam, kimse korkmasın diye dışarı çıkmıyor
10:25 Yuttuğu dikiş iğnesiyle 16 yıl yaşadı
16:32 Çocuklarını bekleyen kadının üzerine kamyon düştü
28.11.2019 12:50:50