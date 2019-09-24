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İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

24.09.2019 15:25İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı
İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen toplantıya; Garnizon Komutan Vekili Hv. Tuğg. Gürhan Ergürhan, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlhan Şen, ilçe kaymakamları ve ilgililer katıldı. Vali Çakacak toplantı sırasında yaptığı konuşmada, il merkezi ve ilçelerde bulunan vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden genel unsurların oturum esnasında görüşüleceğini ifade etti. Toplantıda; okul güvenliği, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, kara yolu trafik güvenliği, genel güvenlik ve asayişi etkileyen konular değerlendirilerek yapılması gereken çalışmalar, alınması gereken önlemler ile kurumlar arası koordinasyon gerektiren konular görüşüldü. - ESKİŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Özdemir Çakacak, Eskişehir, Yaşam

Kaynak: İHA

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