İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Vali Özdemir Çakacak'ın başkanlığında yapıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen toplantıya; Garnizon Komutan Vekili Hv. Tug. Gürhan Ergürhan, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Vali Yardımcısı İsmail Soykan, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlhan Şen, ilçe kaymakamları ve ilgililer katıldı.



İl merkezi ve ilçelerde bulunan vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden genel unsurların toplantı esnasında görüşüleceğini bildiren Vali Çakacak, koordinasyon gerektiren hallerde kurumlar arası işbirliğinin önemli olduğuna dikkat çekti. Okulların güvenliği, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, karayolu trafik güvenliği, genel güvenlik ve asayişi etkileyen konuların değerlendirildiği toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Çakacak, vatandaşların yaşamlarını kolaylaştıracak, güvenli ve huzurlu bir ortam içerisinde hayatlarını sürdürecek tüm tedbirlerin alınması için gerekli çalışmaların ilgili kurumlarca hassas bir şekilde yürütüldüğünü söyledi. Vatandaşların huzur ve güvenliği adına en iyi şekilde kamu hizmeti sunmaya çalıştıklarını kaydeden Vali Çakacak, "Bizler vatandaşlarımıza sunulacak hizmetlerin verimli olması ve organize edilmesi noktasında yetkili makamlar olarak elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız. Bu bağlamda gerek il gerek ilçe düzeyinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız ile azimle çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.



Vatandaşların huzur ve güven ortamı içerisinde hayatlarını sürdürebilmeleri için, alınması gereken tedbirlerin değerlendirildiği toplantı, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA