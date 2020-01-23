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İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı

Amasya İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Vali Dr. Osman Varol'un başkanlığında gerçekleştirildi.

23.01.2020 18:03 | Son Güncelleme: 23.01.2020 18:08İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı
İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Vali Dr. Osman Varol'un başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Atlı, Cumhuriyet Başsavcısı Erol Çelik, ilçe kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız ve diğer yetkililer de katıldı.

Toplantıda Amasya'da genel güvenlik ve asayişini etkileyen konular değerlendirilerek yapılması gereken çalışmalar, alınması gereken önlemler ile kurumlar arası koordinasyon gerektiren hususlar görüşüldü. - AMASYA

Piyade, Amasya, Güncel

Kaynak: İHA

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