İl Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu' Toplantısı Yapıldı

13 Kasım 2018 Salı 17:00



13 Kasım 2018 Salı 17:00

Hayat boyu öğrenme alanında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak, etkinlikleri birlikte planlamak ve uygulamaya koymak, hizmet tekrarı ve kaynak israfını önlemek, verimliliği artırmak amacıyla 'İl Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu' toplantısı Palandöken Kaymakamlık toplantı salonunda yapıldı.İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz başkanlığında yapılan toplantıya; İl Milli Eğitim Müdür yardımcısı Samih Kır, il kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, halk eğitim merkezi müdürleri ile okul ve kurum temsilcileri katıldı.Toplantıda, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Samih Kır; ilimizdeki hayat boyu öğrenme faaliyetleri hakkında genel bir sunum yaptı.Toplantı, işbirliği yapılan kurum temsilcilerinin 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı için yaygın eğitim faaliyetleriyle ilgili görüş, öneri, dilek ve temennilerinin ardından sona erdi. - ERZURUM