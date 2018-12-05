İl İdare Şube Başkanları Toplantısı

05 Aralık 2018 Çarşamba 10:24



05 Aralık 2018 Çarşamba 10:24

Eskişehir İl İdare Şube Başkanları Toplantıs,ı Vali Özdemir Çakacak'ın başkanlığında gerçekleştirildi.Valilik Yunus Emre Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya vali yardımcıları, kaymakamlar ve il idare şube başkanları katıldı. Toplantı öncesinde bir konuşma yapan Vali Çakacak, kamu kurum ve kuruluşlarına gelen vatandaş taleplerinin anında incelenerek sorunların en kısa zamanda mahallinde çözümlenmesini istedi. Kamu hizmetlerinin etkin, hızlı, verimli ve sağlıklı yürütülmesini sağlamak vatandaşlara yönelik en iyi kamu hizmetini sunabilmek amacıyla bu tür toplantıların büyük önem arz ettiğini dile getiren Vali Çakacak, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan memurların, vatandaşların haklı istek, şikayet ve sorunlarıyla yakından ilgilenmelerinin asli bir görev olduğunu söyledi.Vali Çakacak, vatandaşların resmi daireye geldiğinde gösterilen bir güler yüzün, samimi bir tavrın, yakından ilgi ve alakanın vatandaşın oradan mutlu bir şekilde ayrılmasını sağlayacağını ifade etti. Türkiye'deki hızlı ekonomik büyüme, kentleşme ve nüfus artışının giderek artan miktarda atık üretimine yol açtığını bildiren Vali Çakacak, sürdürülebilir kalkınma ilkleri çerçevesinde atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye bırakmak amacıyla başlatılan Sıfır Atık Projesi'nin, Eskişehir'de 8 aydır başarıyla devam ettirildiğini söyledi.Diğer yandan toplantıda; Eskişehir'in genel asayiş durumu, okul çevrelerinin güvenliği, devam eden yatırımların son durumlarının değerlendirilmesi, hizmet kalitesinin arttırılması, iş ve işlemlerin etkin hızlı verimli bir şekilde yürütülmesi ve kış mevsiminde alınacak tedbirler hususunda kurumlar arası koordinasyonun sağlanması gibi konular ele alındı.Yatırımcı kurum ve kuruluş temsilcilerinin yatırımlar hakkında bilgi vermesinin ardından toplantı sona erdi. - ESKİŞEHİR