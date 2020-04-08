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İl il koronavirüs haritası. İllere göre corona virüs yoğunluk haritası. Hangi ilde ne kadar yoğunluk var? Sağlık Bakanlığı il yoğunluk haritası nedir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın illere göre koronavirüs dağılımını gösterdiği yoğunluk haritası gündem oldu. Başta istanbul, İzmir, Ankara ve Kocaeli gibi büyük şehirlerde yoğunluk dikkat çekiyor ve tedirginlik yaratıyor. İşte il yoğunluk haritası!

08.04.2020 11:34 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:34
İl il koronavirüs haritası. İllere göre corona virüs yoğunluk haritası. Hangi ilde ne kadar yoğunluk var? Sağlık Bakanlığı il yoğunluk haritası nedir?

Fahrettin Koca canlı yayında kamuoyu ile illere göre yoğunluk gösteren korona virüs haritasını paylaştı. Bu harita ve yoğunluk gösteren ille gündem oldu. Özellikle büyük şehirlerimizde bulunan yoğunluk insanları tedirgin etti. İl il corona virüs yoğunluk haritasını sizlerle paylaşıyoruz.

TÜRKİYE

İl il koronavirüs haritası. İllere göre corona virüs yoğunluk haritası. Hangi ilde ne kadar yoğunluk var? Sağlık Bakanlığı il yoğunluk haritası nedir?
TÜRKİYE

İSTANBUL

İl il koronavirüs haritası. İllere göre corona virüs yoğunluk haritası. Hangi ilde ne kadar yoğunluk var? Sağlık Bakanlığı il yoğunluk haritası nedir?
İSTANBUL

ANKARA

İl il koronavirüs haritası. İllere göre corona virüs yoğunluk haritası. Hangi ilde ne kadar yoğunluk var? Sağlık Bakanlığı il yoğunluk haritası nedir?
ANKARA

İZMİR

İl il koronavirüs haritası. İllere göre corona virüs yoğunluk haritası. Hangi ilde ne kadar yoğunluk var? Sağlık Bakanlığı il yoğunluk haritası nedir?
İZMİR

KOCAELİ

İl il koronavirüs haritası. İllere göre corona virüs yoğunluk haritası. Hangi ilde ne kadar yoğunluk var? Sağlık Bakanlığı il yoğunluk haritası nedir?
KOCAELİ

SAKARYA

İl il koronavirüs haritası. İllere göre corona virüs yoğunluk haritası. Hangi ilde ne kadar yoğunluk var? Sağlık Bakanlığı il yoğunluk haritası nedir?
SAKARYA

ZONGULDAK

İl il koronavirüs haritası. İllere göre corona virüs yoğunluk haritası. Hangi ilde ne kadar yoğunluk var? Sağlık Bakanlığı il yoğunluk haritası nedir?
ZONGULDAK
Etiketler: Fahrettin Koca, Gündem, Güncel
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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Haberler ›› Gündem ››İl il koronavirüs haritası. İllere göre corona virüs yoğunluk haritası. Hangi ilde ne kadar yoğunluk var? Sağlık Bakanlığı il yoğunluk haritası nedir? - Haberler
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