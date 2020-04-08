İl il koronavirüs haritası. İllere göre corona virüs yoğunluk haritası. Hangi ilde ne kadar yoğunluk var? Sağlık Bakanlığı il yoğunluk haritası nedir?

Fahrettin Koca canlı yayında kamuoyu ile illere göre yoğunluk gösteren korona virüs haritasını paylaştı. Bu harita ve yoğunluk gösteren ille gündem oldu. Özellikle büyük şehirlerimizde bulunan yoğunluk insanları tedirgin etti. İl il corona virüs yoğunluk haritasını sizlerle paylaşıyoruz.

TÜRKİYE

TÜRKİYE

İSTANBUL

İSTANBUL

ANKARA

ANKARA

İZMİR

İZMİR

KOCAELİ

KOCAELİ

SAKARYA

SAKARYA

ZONGULDAK