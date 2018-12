İl İnsan Hakları Kurulu Üyelerinden Ziyaret

11 Aralık 2018 Salı 16:50



İl İnsan Hakları Kurulu üyeleri, Vali Vekili Mehmet Taşdöğen ve Belediye Başkanı Nihat Can 'ı makamında ziyaret etti.Vali Vekili Taşdöğen, kurul üyelerini kabulünde, insan haklarının önemine değinerek, kurul üyelerinden faaliyetler hakkında bilgi aldı.İnsanların doğuştan ve eşit bir biçimde sahip oldukları hakları ifade eden İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin, Birleşmiş Milletler BM ) Genel Kurulunca 10 Aralık 1948 yılında kabul edildiğini anımsatan Taşdöğen, şunları kaydetti:"BM kurucu üyesi ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini ilk onaylayan ülkeler arasında yer alan ve tarih boyunca farklı kültürlere, farklı dinlere kucak açarak dünyada barış kültürüne önemli katkılarda bulunan ülkemiz, bu konudaki duyarlılığını ortaya koymuş ve insan hakları konusundaki önemli sözleşmelere taraf olmuştur. İnsan hakları doğuştan var olan ve insanlar arasında dil, din, mezhep, ırk, renk, yaş, cinsiyet ayırımı yapmadan sevgi, saygı, dostluk ve kardeşlik duygularını geliştirmek, insanın insan olması sebebiyle sahip olduğu hakların tümüdür. Ülkemizde, inançları veya fikirleri ne olursa olsun tüm vatandaşlarımız eşittir. Çağdaş devlet anlayışında din veya mezhep temelli hiçbir ayrıma yer yoktur. Tüm vatandaşlarımız, memleketimizin her köşesinde, bu ülkenin tüm nimetlerinden faydalanabilmektedirler. Bireysel farklılıklarımız zenginliğimiz, ortak kimliğimiz ise gücümüzdür."Kurul üyeleri daha sonra Belediye Başkanı Can 'ı ziyaret etti.