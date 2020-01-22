Haberler » Güncel » İl istihdam kurulu toplantısı düzenlendi - Haber

İl istihdam kurulu toplantısı düzenlendi

2020 yılı 1. dönem İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı.

22.01.2020 10:45 | Son Güncelleme: 22.01.2020 10:50İl istihdam kurulu toplantısı düzenlendi
2020 yılı 1. dönem İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı.

Toplantı, Valisi Enver Ünlü başkanlığında, Valilik Toplantı Salonunda kurul üyelerinin katılımı ile gerçekleşti. 2019 yılında yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve yıllık faaliyet raporunun görüşülmesi ile başladı. 2020 yılı iş gücü eğitim planın görüşülmesi, Yürütme Kurulu Üyelerinin yeniden belirlenmesi ve Diğer Kurum ve Kuruluşların önerileri görüşüldü.

2020 yılına ait kurumsal faaliyetler yeni teşvik programları hakkında Kurula bilgi verilmesinin ardından toplantı sona erdi. - IĞDIR

Iğdır, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:34  'TOPRAK DEDE' İÇİN İLK TÖREN DÜZENLİYOR (1)
11:29  Küçükçekmece'de Şubat ayı kültür sanat etkinlikleri ile dolu dolu geçecek
11:34  Kayseri erciyes'te sömestir yoğunluğu sürüyor
11:34  Diyarbakır firari asker, 26 yıl sonra yakalandı
11:34  Spor röportaj sırasında transfer görüşmesi !..
22.01.2020 11:36:05