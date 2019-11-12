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İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana'nın zengin yatırım potansiyelinin en verimli şekilde değerlendirilmesi ve istihdam gücünün daha da arttırılması için her türlü çalışmayı desteklemeye hazır olduklarını söyledi.

12.11.2019 15:11 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:16İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı
Valisi Mahmut Demirtaş, Adana'nın zengin yatırım potansiyelinin en verimli şekilde değerlendirilmesi ve istihdam gücünün daha da arttırılması için her türlü çalışmayı desteklemeye hazır olduklarını söyledi.

İl genelinde gerçekleştirilen istihdam çalışmalarına yönelik değerlendirmelerin yapıldığı İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun 2019 Yılı 4. Olağan Toplantısı Vali Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Adana Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıya Vali Demirtaş'ın yanı sıra; Vali Yardımcısı Zafer Öz, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç ile İl İstihdam Kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda; Adana'nın genel ekonomik durumu, Adana'da gerçekleşen ekonomik gelişmeler ile ilin istihdam verilerinin yanı sıra; kentte İŞKUR tarafından yürütülen aktif iş gücü programları değerlendirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yıllık tarımsal üretimi ve istihdam faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulunulmasının ardından Vali Demirtaş; Adana'nın zengin yatırım potansiyelinin olduğunu ifade ederek bu gücün en verimli şekilde değerlendirilmesi ve istihdam gücünün daha da arttırılması için her türlü çalışmayı desteklemeye hazır olduklarını kaydetti.

Toplantı, kurul üyelerince gündem maddelerinin değerlendirilmesi ve görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi. - ADANA

Mahmut Demirtaş, Adana, Ekonomi

Kaynak: İHA

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