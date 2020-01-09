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İl Jandarma Komutanı Atasoy'dan İHA'ya ziyaret

Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle İhlas Haber Ajansı Adıyaman bürosunu ziyaret etti.

09.01.2020 17:37 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:42İl Jandarma Komutanı Atasoy'dan İHA'ya ziyaret
Adıyaman İl Komutanı Albay Ercan Atasoy, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle İhlas Ajansı Adıyaman bürosunu ziyaret etti.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle İhlas Haber Ajansı'na ziyaret eden Albay Ercan Atasoy, basın ve jandarma arasındaki ilişkiler ile ilgili gazeteciler ile sohbet etti. İhlas Haber Ajansı Adıyaman Muhabirleri Ahmet Arslantaş ve Cihan Kizir ile biraraya gelen Albay Atasoy, basın mensuplarının kamu ile halk arasında köprü görevi yaptığına işaret etti.

Basın mensuplarının önemli bir görevi yerine getirdiğini ifade eden Atasoy, Adıyaman'da görev yapan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

Ahmet Arslantaş ise, kendilerini bu özel günde yalnız bırakmayan Albay Ercan Atasoy'a ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti. - ADIYAMAN

Ercan Atasoy, Jandarma, Güncel

Kaynak: İHA

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