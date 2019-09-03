Haberler» Güncel» Haber

İl Jandarma Komutanı Baykal, muhtarlarla bir araya geldi - MUŞ

Muş İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, Muş Ovası Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

03.09.2019 19:04
Muş İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, Muş Ovası Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.
Dernekte muhtarlarla bir araya gelen Baykal, yaptığı açıklamada, emniyet ve asayişin sağlanması hizmetini yürütürken en büyük destekçilerinin muhtarlar olduğunu söyledi.
Muhtarların görev yaptıkları yerin en büyük amiri olduğunu belirten Baykal, şöyle konuştu:
"Muhtarlarımız bizim için çok önemli. 1 yıl önce Muş'ta göreve başladım. Bu süre içinde muhtarlarımız bize çok yardımcı oldu. Teşkilatımda görevli tüm komutanlar da aynı duyguları paylaşıyor. Muhtarlarımızın her konuda destek olduğunu belirtiyorlar. Siz muhtar, biz de kolluk olarak vatandaşımızın emniyet ve asayişinin sağlaması için çaba gösteriyoruz. Bu konuda bize destek olmanızı istiyoruz. Bugüne kadar gösterdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ederiz."
Dernek Başkanı Turan Süme de ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getirdi.
İl Jandarma Komutanı Baykal, muhtarlarla bir araya geldi - MUŞ

Jandarma, Muş, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:42   Hafif ticari araç yol kenarında dinlenen aileye çarptı: 1 ölü, 6 yaralı
19:41   Eşiyle tartışan 3 aylık hamile kadın otomobilden atladı
19:40   Dha yurt bülteni - 17
19:39   Eşiyle tartışan 3 aylık hamile kadın otomobilden atladı
19:38   "Daha güzel bir Ayder ortaya çıkarmak istiyoruz"
19:38   Otomobilden atlayan hamile kadın yaralandı
19:37   Türkiye basketbol maçının ardından - Ufuk Sarıca / Furkan Korkmaz