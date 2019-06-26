26.06.2019 22:46
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İl Jandarma Komutanı Bilgiç'ten Başkan Pekmezci'ye şükran ziyareti

İl Jandarma Komutanı Bilgiç

Bayburt İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi makamında ziyaret etti.

Bayburt İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç , Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci 'yi makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci, İl Jandarma Komutanı Halil Murat Bilgiç 'e teşekkür ederek görevinde üstün başarılar diledi.

Jandarma Albay Bilgiç ise, misafirperverliğinden dolayı Başkan Pekmezci'ye teşekkür ederek, geçtiğimiz günlerde kutlanan Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıldönümü etkinliklerine verdiği katkılardan dolayı teşekkür belgesi takdim etti. - BAYBURT
Kaynak: İHA
Murat Bilgiç , Bayburt , Jandarma , Güncel

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