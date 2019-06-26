İl Jandarma Komutanı Bilgiç'ten Başkan Pekmezci'ye şükran ziyareti

Bayburt
İl Jandarma
Komutanı Jandarma
Albay Halil Murat Bilgiç
, Bayburt
Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci
'yi makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bayburt
Belediye Başkanı Pekmezci, İl Jandarma
Komutanı Halil Murat Bilgiç
'e teşekkür ederek görevinde üstün başarılar diledi.
Jandarma Albay Bilgiç ise, misafirperverliğinden dolayı Başkan Pekmezci'ye teşekkür ederek, geçtiğimiz günlerde kutlanan Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıldönümü etkinliklerine verdiği katkılardan dolayı teşekkür belgesi takdim etti. - BAYBURT