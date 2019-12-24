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İl Jandarma Komutanlığı'ndan terör operasyonu: 1 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik olarak yapılan operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

24.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:03 İl Jandarma Komutanlığı'ndan terör operasyonu: 1 gözaltı
İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik olarak yapılan operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Sarız ilçesinde PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik olarak yapılan operasyonda bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlı hakkında yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, bölgenin huzur ve güvenliğinin sağlanması için yürütülen çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi. - KAYSERİ

PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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