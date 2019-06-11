İl Kadın Hakları Koordinasyon Üst Kurulu Toplantısı

Trabzon
'da, Kadın Dostu Kentler Birliği ve Yerel Eşitlik Birimi tarafından koordine edilen "İl Kadın Hakları Koordinasyon Üst Kurul Toplantısı" gerçekleştirildi.
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında, Valilik binasında gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Nusret Şahin, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Halil Şen
, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Ustaoğlu, burada yaptığı konuşmada, her geçen gün faaliyetleri, projeleri ve uygulamaları artırarak çalışmalara devam etmeyi planladıklarını söyledi.
Kadın Dostu Kent ve Yerel Eşitlik Birimi tarafından düzenlenen çalışmaların da ileri düzeyde örnek çalışmalar olduğunu aktaran Ustaoğlu, Trabzon'da, kadın sivil toplum kuruluşlarının çok ciddi ağırlığı bulunduğunu ifade etti.
Ustaoğlu, sivil toplum kuruluşlarının yapmış olduğu çalışmalarla her zaman kendinden söz ettirdiklerine işaret ederek, "Kadın sivil toplum kuruluşlarımızın da yapmış oldukları etkinliklerde her geçen gün ne kadar aktif olduğunu görmekteyiz. Trabzon İl Kadın Hakları Üst Kurulumuzun alt paydaşları içerisinde 28 kadın sivil toplum kuruluşumuz hizmet vermektedir. Bu da bizim için son derece anlamlıdır." dedi.
Konuşmaların ardından toplantıda, Türkiye
'de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi kapsamında yapılan ve yapılması gereken eğitim, sağlık, istihdam, siyasal kadın, kadına yönelik şiddet, kentsel haklar ve hizmetler, spor, medya, din ve diğer alanlarda yapılan tüm faaliyetler, projeler değerlendirilerek, katılımcıların önerileri alındı.
Kaynak: AA
Trabzon
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