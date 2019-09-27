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İl Kültür ve Turizm Müdürü İpekdal'dan Başkan Özdemir'e ziyaret

Samsun Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

27.09.2019 15:54İl Kültür ve Turizm Müdürü İpekdal'dan Başkan Özdemir'e ziyaret
Samsun Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.
Özdemir'i makamında ziyaret eden İpekdal, ilçede turizm faaliyetlerini geliştirmek için yapılabilecekler hakkında görüş alışverişinde bulundu.
İpekdal, Havza'nın termal kaynakları ve tarihi değerleri ile Samsun'un turizm potansiyeline önemli değerler kattığını belirterek, "İlçemizde turizm faaliyetlerini geliştirmek adına yapılması gereken ne varsa yapılacak." dedi.
Özdemir ise ilçenin termal suları ile hem termal hem de sağlık turizmi açısından Samsun'a katkı sunduğunu vurgulayarak, "İlçemizde bunların yanı sıra tarihi değerleri ile de öne çıkan bir yer. Bu değerlerimizi tanıtmak ve bölgemize turist çekmek için gerekli her türlü işbirliğine açığız." diye konuştu.

Sebahattin Özdemir, Samsun, Havza, Güncel

Kaynak: AA

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