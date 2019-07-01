01.07.2019 17:49
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İl Kültür ve Turizm Müdürü Taymuş'tan Vali Günaydın'a Veda Ziyareti

İl Kültür ve Turizm Müdürü Taymuş

65 yaşını doldurarak emekliye ayrılan İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, Vali Şehmus Günaydın'a veda ziyaretinde bulundu.

65 yaşını doldurarak emekliye ayrılan İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, Vali Şehmus Günaydın'a veda ziyaretinde bulundu.

Vali Günaydın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, birlikte geçirdikleri çalışma süresi içerisinde uyumlu ve başaralı çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Vali Günaydın, yapmış olduğu hizmetler için İl Kültür ve Turizm Müdür İsmet Taymuş'a teşekkür ederek, bundan sonraki hayatında sevdikleri ile birlikte huzurlu ve sağlıklı bir yaşam temennisinde bulundu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş ise görev yaptığı süre içerisinde her zaman kendilerine yardımcı olan Vali Günaydın'a katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
turizm müdür , Güncel

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