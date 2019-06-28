28.06.2019 08:48
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İl Mahalli Çevre Kurulu Toplantısı Vali Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi

İl Mahalli Çevre Kurulu Toplantısı Vali Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi

İl Mahalli Çevre Kurulu Toplantısı Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Mahalli Çevre Kurulu Toplantısı Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'ndaki toplantıya Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci , İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç , İl Emniyet Müdür Vekili Murat Güney , Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka , İl Sağlık Müdürü İlker Hancı ve İl Mahalli Çevre Kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan 'ın eşi Hanımefendi Emine Erdoğan 'ın himayelerinde sürdürülen 'Sıfır Atık Projesi' uygulamaları ve Kaleardı Mahallesindeki ocakların taşınma sürecinde gelinen aşama değerlendirilerek muhtelif kararlar alındı.

Toplantı katılımcıların çevre ile ilgili çeşitli konularda bilgi alışverişinde bulunmalarının ardından görüş ve önerilerin paylaşılmasıyla sona erdi. - BAYBURT
Kaynak: İHA
Hükmü Pekmezci , Hamza Pehlivan , Güncel

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