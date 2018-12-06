06 Aralık 2018, 12:17
»»

İl Millî Eğitim Müdürlüğü Kargo Şirketi ile İndirim Protokolü İmzaladı

İl Millî Eğitim Müdürlüğü Kargo Şirketi ile İndirim Protokolü İmzaladı

Kütahya İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile PTT Kargo arasında indirim protokolü imzalandığı bildirildi.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile PTT Kargo arasında indirim protokolü imzalandığı bildirildi.

Yapılan açıklamaya göre; İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, PTT Başmüdürü Ramazan Özdoğru ve PTT İşletme Müdürü Mehmet Altunkaynak'ın katılımları ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve PTT Kargo arasında kargo ve APS işlemleri için protokol imzalandı. Protokol kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait kargo ve APS işlemleri indirimli olarak gerçekleşecektir.(EFE) - KÜTAHYA PTT,Kütahya
06 Aralık 2018 Perşembe 12:17