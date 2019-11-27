İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan başarılı öğrenciyi ödüllendirdi

Bosna Hersek'te düzenlenen Bosna Açık Turnuvasında judo kategorisinde 44 kiloda üçüncü olan Zübeyde Hanım Ortaokulu öğrencisi Ayşenur Keskin ve okul yöneticileri İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan'ı ziyaret etti.

Ziyarette, Zübeyde Hanım Ortaokulu Müdürü Yüksel Sağlam müsabakalara ilişkin İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan'a bilgi verdi.

Sağlam, "Öğrencimiz otuz üç ülkenin katılımıyla Bosna Hersek'te düzenlenen Bosna Açık Turnuvası'nda judo kategorisinde 44 kiloda yarıştı ve yapmış olduğu beş müsabakada ilimizi en iyi şekilde temsil ederek üçüncü oldu. Öğrencimiz bu derecesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenecek olan Süper Minik Judo Turnuvası'nda Karaman'ı temsil edecek." dedi.

Almış olduğu başarıdan dolayı Ayşenur Keskin'i tebrik eden İl Müdürü Çalışkan, elde edilen hiçbir başarının tesadüf olmadığını söyledi.

Ayşenur'un elde ettiği başarının çok önemli olduğunu ifade eden Çalışkan, şunları kaydetti:

"Hayaller küçük yaşlarda filizlenir. Ayşenur kızımız hayallerini gerçekleştirerek başarı hikayesini küçük yaşlardan itibaren yazmaya başlamış. Hayatın her alanında başarıyı yakalamak istiyorsak yaptığımız işi gönülden ve isteyerek yapmalıyız. Bizim Ayşenur'dan isteğimiz hayallerini ve hedeflerini daha yukarı taşıyarak hem kendini hem de bizi, ailesini öğretmenlerini ve arkadaşlarını mutlu etmesidir. Ayşenur'u tekrar tebrik eder bundan sonraki hayatında daha büyük başarılara imza atmasını temenni ederim."

Ziyaret, Çalışkan'ın başarılı sporcuyu ödüllendirmesi ile son buldu.

Kaynak: AA