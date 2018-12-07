İl Milli Eğitim Müdürü Ekinci, Yahyalı'da

07 Aralık 2018 Cuma 15:07



07 Aralık 2018 Cuma 15:07

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Yahyalı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci Yahyalı ilçesinde ilk olarak Kaymakam Yunus Emre Altuner'i ziyaret etti. Ekinci, kaymakamlıktan sonra Belediye Başkanı Esat Öztürk'ü makamında ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu.Celalettin Ekinci, Yahyalı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı'yı da ziyaret ederek ilçedeki eğitim ve öğretim hakkında bilgiler aldı. - KAYSERİ