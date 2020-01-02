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İl Milli Eğitim Müdürü Kösterelioğlu'ndan okul ziyareti

Amasya Milli Eğitim Müdürü İlker Kösterelioğlu, Merzifon ilçesinde okul ziyaretlerinde bulundu.

02.01.2020 16:08 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:08 İl Milli Eğitim Müdürü Kösterelioğlu'ndan okul ziyareti
Milli Eğitim Müdürü İlker Kösterelioğlu, ilçesinde okul ziyaretlerinde bulundu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat'ın da yer aldığı ziyaretlerde, Zübeyde Hanım Anaokulu ve İrfanlı Anadolu Lisesi öğrencileriyle sohbet eden Kösterelioğlu, okul idareci ve öğretmenleriyle bir araya gelerek eğitim öğretim faaliyetleri ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu.
Kösterelioğlu, ziyaretlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, daha iyi eğitim vermek için sık sık okul idarecileri ve öğrencilerle bir araya geldiklerini, sorun ve taleplerini dinlediklerini söyledi.
Çocukların daha iyi bir geleceğe sahip olması için çalıştıklarını aktaran Kösterelioğlu, "Zübeyde Hanım Anaokulu bünyesinde açılan beceri, tasarım atölyesini çok beğendim. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın hayal gücünü ve yaratıcı düşüncesini geliştirmek için çalışıyoruz." dedi.

Merzifon, Amasya, Güncel

Kaynak: AA

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